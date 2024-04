Na manhã desta terça-feira (30) um homem em situação de rua, identificado até o momento apenas como Thiago, foi assassinado nas proximidades da Ponte Benjamin Constant, localizada na Avenida Sete de Setembro, no bairro Centro, zona Sul da capital amazonense. Ao lado do corpo foram deixados bilhetes que revelaram a motivação do crime.

De acordo com os policiais militares da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), era por volta das 09h quando populares avistaram o corpo do homem e ligaram para o 190. Rapidamente, uma viatura se deslocou até o local informado. Ao chegarem na ponte, os policias viram o corpo e identificaram um profundo corte na região da garganta de Thiago, e dois bilhetes que informava a motivação do assassinato brutal. “Morreu porque é ladrão.

Na espera do próximo”, era o que estava escrito nos papéis. Thiago foi espancado e degolado por supostamente estar cometendo roubos e furtos na região. O corpo dele foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). O caso deverá ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Por almeida- cm7

