A Associação Sonhar e Realizar (SONERE) encerrou o projeto Sonho de Menina – Sou Debutante com um baile glamouroso na noite do último sábado (18) no clube Cenário Parque. O projeto é idealizado pela vereadora Ivoneide Bernardino, e neste ano foi realizada a 5ª edição.

Em uma noite marcada por muita emoção, as 50 adolescentes e suas famílias viveram o sonho da festa de 15 anos como manda o figurino. Elas ganharam gratuitamente os sapatos, vestidos e maquiagem, além de vários cursos profissionalizantes, palestras e entrega de cestas básicas durante os 5 meses de projeto.

Para Geovanny Schu, Presidente da Sonere, o sentimento é de gratidão a todos os parceiros. “Com alegria estamos encerando a 5ª edição com esse maravilhoso baile e o sentimento é de gratidão à vereadora Ivoneide Bernardino e a todos os nossos parceiros. Essa edição foi diferenciada e atingiu as nossas expectativas”, disse.

Idealizadora do projeto, a vereadora Ivoneide Bernardino não escondeu sua emoção durante o baile. “Hoje é a culminância desse projeto que já é tradicional em nosso município, externo aqui minha gratidão à Sonere, e a todos os nossos parceiros em nome da querida Mailza Assis, do ex-deputado Wagner Felipe, do prefeito Mazinho Serafim e da deputada Meire. Fico muito feliz em fazer da realização do sonho dessas meninas, elas levarão esse dia para toda a vida, agradeço à Deus por esse privilégio”, destacou.

Vale destacar que a edição de 2024 contou com o apoio da vice-governadora Mailza Assis, do ex-deputado Wagner Felipe, do prefeito Mazinho Serafim, da deputada estadual Meire Serafim, do secretário Daniel Herculano e demais parceiros. O baile contou com a presença de centenas de pessoas, incluindo os familiares das debutantes, o deputado Gilberto Lira, a representante da vice-governadora Mailza Assis, entre outras autoridades.

