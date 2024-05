No último final de semana uma guarnição tática do terceiro batalhão prendeu um casal por tráfico de drogas, no bairro Tancredo Neves.

Por meio da assessoria de inteligência do terceiro batalhão, a guarnição recebeu informações de que um casal havia acabado de receber certa quantidade de entorpecentes nas proximidades do Araújo do Aviário, momento em que se deslocaram para o bairro Tancredo Neves numa motocicleta.

Diante disso, a guarnição iniciou patrulhamento nas proximidades do bairro, onde conseguiu visualizar um casal numa moto, em que as características batiam. Após perceberem a presença da viatura, o casal se evadiu da guarnição e adentrou num terreno baldio, onde o cerco policial foi realizado com o auxílio de demais policiais do batalhão, resultando na apreensão do casal, com o qual estavam a droga e os materiais utilizados para sua confecção e venda. As partes envolvidas e os materiais apreendido foram levados à delegacia para as medidas cabíveis serem aplicadas.

Assessoria de Comunicação da PMAC

