Na pacata cidade de Tarauacá, no interior do Acre, uma cena inusitada chamou a atenção dos moradores na noite do último fim de semana. Dois homens, cujas identidades não foram reveladas, envolveram-se em uma briga acalorada segundo informações motivada por questões amorosas. A troca de socos entre os dois indivíduos teria ocorrido após uma discussão intensa sobre uma mulher, conforme relataram testemunhas que estavam no locais.

