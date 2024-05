O governador Gladson Cameli concedeu uma entrevista à Rádio Difusora Acreana na manhã desta terça-feira, 21, transmitida em cadeia para todo o Acre, por meio do Sistema Público de Comunicação. O programa Gente em Debate, apresentado por Jefson Dourado, foi o palco para o governador abordar temas cruciais para o estado.

A entrevista ocorre em um momento significativo de integração entre a Rádio Difusora e a Rádio Aldeia, ampliando o alcance do Sistema Público de Comunicação para os 22 municípios do Acre, após investimentos históricos do governo do Estado na comunicação pública. O objetivo dessas mudanças é integrar o jornalismo das 11 emissoras do sistema de comunicação do governo do Acre, localizadas em Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Xapuri, Sena Madureira, Feijó e Brasileia.

Avanços e investimentos

Cameli começou agradecendo a todos e relatando suas recentes visitas ao interior do estado. Ele destacou os avanços na obra da Ponte da Sibéria, em Xapuri, que ele descreveu como a realização de um sonho, trazendo emprego e renda para a região, com previsão de conclusão para o fim do ano. Em Assis Brasil, o governador participou do aniversário de 48 anos do município, onde deu ordem de serviço para a construção de casas populares, entregou capacetes para mototaxistas, e anunciou a reforma de escolas, a construção de uma ponte e a recuperação de ramais e vias urbanas.

“Em todos os municípios há obras do governo do Estado”, enfatizou Cameli, mencionando também a ponte de Brasileia, cuja primeira fase está prestes a ser concluída. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) agora será responsável pela criação dos acessos na segunda fase, em parceria com o governo estadual.



Projetos em Rio Branco

Na capital, Rio Branco, o governador destacou a obra do Arco Metropolitano e a Orla do 15, chamando elas de “a menina dos meus olhos”. Ele também mencionou os progressos na construção da nova maternidade, com recursos garantidos para a segunda etapa junto ao Ministério da Saúde, além do avanço para iniciar de vez o viaduto da Avenida Ceará.

Ainda nesta terça-feira, Cameli se reúne com todo o seu secretariado para um alinhamento geral, visando acelerar as grandes obras do governo. “Estamos começando em breve o segundo semestre. É hora de tocar as obras”, declarou.

Sobre o ambicioso projeto de unidades habitacionais para o Estado, um dos projetos mais ambiciosos de sua gestão, o governador declarou: “Além dos programas como Minha Casa, Minha Vida, estamos utilizando recursos do tesouro estadual para provar o equilíbrio financeiro e fiscal que alcançamos. Não estamos apenas criando expectativas, mas também mostrando transparência sobre o uso dos recursos estaduais perante a sociedade”.



Valorização dos servidores

O governador também reafirmou seu compromisso com a valorização dos servidores públicos, anunciando que a segunda parcela do aumento salarial será liberada no final de junho.

A entrevista de Gladson Cameli na Rádio Difusora Acreana ressaltou seu esforço contínuo para desenvolver o estado, com foco na infraestrutura, bem-estar social e valorização dos trabalhadores do serviço público.



“Quero comunicar à população do estado e a toda a equipe que sempre me esforçarei para tomar decisões rapidamente, sem procrastinar. Hoje, reafirmo meu compromisso de cumprir o planejamento apresentado à sociedade em 2022. Fui reeleito governador com a confiança da população e não decepcionarei. Embora não seja candidato no momento, estou dedicado a cumprir minhas promessas de campanha. Quando chegar o dia de passar o cargo ao próximo governador, sairei de cabeça erguida e satisfeito por ter feito tudo o que me propus a fazer pelo bem-estar das pessoas. Cuidar das pessoas é a minha prioridade”, afirmou o governador em sua despedida.

Samuel Bryan – Agência de Notícias do Acre

Fotos: Pedro Devani – Secom

