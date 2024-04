A Secretaria de Educação, Cultura e Esportes do Acre (SEE), por meio da Divisão de Educação de Jovens e Adultos (Dieja), abre processo seletivo para preenchimento de vagas de alfabetizadores voluntários no Programa Alfabetiza Acre, do EJA, que é vinculado ao Programa Brasil Alfabetizado (PBA). O edital foi publicado no Diário Oficial do Estado Oficial do Estado, nesta terça-feira, 30.

Os alfabetizadores voluntários atuarão por um período de seis meses e, para concorrer a uma das 116 vagas disponíveis nos 22 municípios acreanos, o candidato terá que ter, pelo menos, 18 anos de idade, certificado de ensino médio, estar quites com as obrigações eleitorais e militares (se homem) e ter certidão negativa de antecedentes criminais.

Processo irá selecionar alfabetizadores voluntários nos 22 municípios. Foto: Mardilson Gomes/Arquivo SEE

Os selecionados terão a função de alfabetizar jovens e adultos a partir de 15 anos de idade. Terão ainda que realizar uma jornada pedagógica de 40h, além de participar de encontros mensais de formação continuada com a equipe da Dieja.

Os alfabetizadores voluntários serão responsáveis pela mobilização das turmas. Cada alfabetizador poderá ter até duas turmas sob sua responsabilidade, com uma duração de 20h semanais em cada uma delas. Além disso, é preciso que cada turma tenha, no mínimo, 15 alfabetizandos, para turmas abertas na zona urbana e pelo menos dez alfabetizandos em turmas da zona rural.



As inscrições para o processo de seleção dos alfabetizadores se inicia nesta quinta-feira, 2, e se estende até o dia 13 de maio. No dia 17 será publicado o resultado preliminar da análise de currículo e no dia 22 a análise final. Entre os dias 27 e 29 de maio será ministrada a jornada pedagógica para os selecionados.

O início das aulas do Alfabetiza Acre tem início previsto para o dia 10 de junho. Os alfabetizadores voluntários selecionados terão direito a uma bolsa de R$ 1,2 mil, para quem tiver uma turma, e uma bolsa de R$ 2,4 mil, para quem conseguir mobilizar duas turmas.

Os interessados em se inscrever no processo seletivo de alfabetizadores voluntários devem acessar o link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTX3Vt4fi4j9uIHfkmnhNQRqRjPLZyBKmrYtnJe93tTAmLXw/viewform?usp=sf_

Por Stalin Melo- Agência de Notícias do Acre

Fotos: Mardilson Gomes/Arquivo SEE

