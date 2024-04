O taxista Márcio Alex Feitosa do Vale, de 47 anos, que atua no ponto de táxi próximo ao Pronto-Socorro de Rio Branco, sofreu uma tentativa de latrocínio na noite dessa segunda-feira, 29, após aceitar a corrida de um trio que fingiu trabalhar numa fazenda e pediu para ir até o município do Bujari.

O taxista recebeu o pagamento adiantado via Pix e aceitou levar o trio até o destino. Ele pegou a mala dos três supostos passageiros, colocou no porta-malas do veículo e seguiu com a corrida.

Quando o taxista chegou ao Bujari, os passageiros pediram para ele entrar no ramal Walter Acre, e um dos assaltantes que estava no banco de trás do carro deu um mata-leão em Márcio, enquanto outro bandido começou a agredi-lo com socos no rosto, obrigando-o a parar o veículo. A assaltante que estava no banco da frente (Lorrana) desceu rapidamente do carro, abriu o porta-malas e pegou uma escopeta que estava dentro da mala.

Durante a ação dos criminosos, Márcio conseguiu se soltar e sair do carro correndo, sendo perseguido por um dos bandidos que, em posse da escopeta, efetuou um disparo que atingiu o taxista de raspão na cabeça. Mesmo ferido, Márcio ainda conseguiu correr e caiu no ramal. Os bandidos alcançaram a vítima, começaram a agredir com vários chutes e, em seguida, tentaram executar Márcio com outro disparo da arma de fogo, mas a escopeta falhou. Após as agressões e a tentativa de latrocínio, os criminosos fugiram levando os pertences e o carro do taxista.

Mesmo ferido, Márcio conseguiu pedir ajuda a populares, que acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Os paramédicos prestaram os primeiros socorros e, em seguida, pediram apoio da ambulância de suporte avançado. O paciente foi estabilizado e encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Prisão dos bandidos

Uma ação rápida dos Policiais Militares do Tático do 3° Batalhão resultou na prisão dos criminosos Weverton Feliciano Pereira, de 18 anos, Lorrana Nascimento Gadelha, de 20 anos, e Jeferson de Souza Vieira, de 21 anos, pelos crimes de tentativa de latrocínio contra o taxista e porte ilegal de arma de fogo.

A prisão dos bandidos ocorreu na Rodovia AC-10, em um posto de combustível, no bairro Alto Alegre, em Rio Branco.

Várias viaturas da Polícia Militar foram acionadas via COPOM; uma delas seguiu em direção onde Márcio estava, enquanto outras foram informadas das características do veículo roubado.

Na altura do km 5 do Ramal do Mutum, já em Rio Branco, a guarnição policial do Tático do 3° Batalhão conseguiu visualizar o táxi roubado com os três criminosos. Foi dada voz de parada aos bandidos, porém a ordem foi desobedecida. Os bandidos foram perseguidos e, ao chegarem na Rodovia AC-10, no bairro Alto Alegre, em um posto de combustível, pararam o carro do taxista e se renderam. Durante a busca veicular, foi encontrada em posse dos assaltantes a escopeta usada no crime.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão e o trio foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (DEFLA) para os devidos procedimentos.

Davi Sahid-ac24horas

