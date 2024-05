Em preparação para mais uma ocasião de oferta de serviços de promoção de bem-estar e cidadania, representantes de secretarias e autarquias do governo do Acre se reuniram nesta terça-feira, 21, para idealizar mais uma edição do programa Juntos pelo Acre, na Vila Verde, localizada no km 58 da Transacreana.

O programa social do governo será realizado em junho, em dois dias. No dia 7 funcionará apenas com as atividades da Defensoria Pública do Estado (DPE) e do Instituto de Identificação, com emissão da carteira de identificação nacional. Já no dia 8, a população local contará com a totalidade dos benefícios de todos os órgãos de Estado.

Para um funcionamento pleno das atividades, os participantes visitaram a Vila Verde para conhecer os espaços que serão utilizados, assim como realizaram conversas com as lideranças comunitárias para identificar os maiores anseios dos moradores.



O projeto envolve diversas instituições e acontece com a mobilização de lideranças e associações de moradores da região, em comunhão para o benefício de pessoas em vulnerabilidade social. Entre os atores desse trabalho, se destaca a Polícia Militar do Acre (PMAC), a qual contribui com ações de pacificação no estado.

O tenente da PMAC, Maurelando Leão, participou da visita e destacou: “Vamos trazer diversas ações de grande valia com muito carinho para atender a população da melhor forma. Sabemos que aqui vamos alcançar pessoas que necessitam e têm dificuldades de acesso para determinados serviços”.

Flariveldo Lacerda atua como presidente da comunidade Vila Verde e a qualifica como acolhedora e pacata. Ele vê a oportunidade como gratificante: “Nosso povo é muito carente e há anos buscamos fazer algo especial. A questão da logística é muito complicada, e o governo trazendo todos os benefícios facilita o acesso ao poder público”.

“Muitas vezes precisamos sair de casa de madrugada para ir ao centro e alcançar alguns atendimentos simples”, relata Odinéia de Oliveira, moradora da Vila há 12 anos. Ela, assim como os demais moradores da região rural, tira seu sustento do cultivo de hortaliças, legumes e verduras e se diz feliz com a disponibilidade de serviços para a sua comunidade.



O serviço mais almejado por Odinéia é a retirada da Carteira Estadual da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (e-Ceptea), para seu filho de 20 anos. A documentação é fundamental para facilitar o acesso a serviços e ajuda na identificação e rastreamento da população autista do estado.



O serviço será suprido por funcionários da Organização em Centros de Atendimento (OCA), os quais disponibilizarão mais de 80 ações como 1ª e 2ª via de CPF, carteira de trabalho e demais documentos necessários para o exercício da cidadania brasileira.

Representando a Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri), Jorge Pontes destaca o compromisso do governo Gladson Cameli para com os pequenos produtores. “Contamos com um escritório fixo aqui na Vila e já fornecemos muitos dos nossos trabalhos. A nossa participação irá fortalecer ainda mais o atendimento aos agricultores locais”, ressalta. Na ocasião, a Seagri realizará atendimentos referentes ao Cadastro da Agricultura Familiar (CAF) e informações sobre crédito rural.



Presença da Seagri na edição realizada na Vila Verde é de grande importância para atender os pequenos produtores na região. Foto: Neto Lucena/Secom

Com o projeto Juntos pelo Acre, o governo estadual reitera seu compromisso com a cidadania e a qualidade de vida da população. A iniciativa, realizada em parceria com diversas instituições, proporciona não apenas acesso a serviços essenciais, mas também fortalece os laços com o corpo social.

Por Carlos Alexandre Agência de Noticias do Acre

Fotos: Neto Lucena/Secom

