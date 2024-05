Homem é preso por tráfico de drogas e porte ilegal de arma no Taquari

Na noite desta segunda-feira, 20, a Polícia Militar do Acre, através do 2° Batalhão de Polícia Militar (2° BPM), prendeu um homem na Rua Morada do Sol, bairro Taquari, por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.

A ação ocorreu durante patrulhamento preventivo e ostensivo devido ao aumento de confrontos entre facções na região. Os policiais avistaram o suspeito com uma pequena bolsa na mão e um volume na cintura, que fugiu ao perceber a viatura.

Durante a fuga, o homem deixou cair a bolsa, que continha papelotes de cocaína e Skank, mas manteve algo na cintura. Após um cerco policial, ele foi encontrado em um prédio abandonado e, na busca pessoal, foi apreendida uma pistola calibre .380 com 10 munições intactas.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (DEFLA) para as devidas providências legais.

Por Acreonline.net— com informaçoes da PMAC

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram