Na manhã desta segunda-feira (29), em uma assembleia geral, a Associação dos Docentes da Ufac (Adufac) deliberou favoravelmente pela deflagração de uma greve dos professores da instituição. Com uma expressiva votação de 149 votos a favor, 11 contra e 3 abstenções, ficou decidido que as atividades acadêmicas na Ufac serão paralisadas a partir do dia 2 de maio, sem previsão de retorno.

As demandas centrais do movimento grevista incluem a reestruturação das carreiras docentes, a recomposição salarial, a revogação de normas educacionais implementadas nos governos anteriores, como o novo ensino médio, o aumento do orçamento das instituições de ensino e o imediato reajuste dos auxílios estudantis.

Vale ressaltar que os servidores técnico-administrativos da Ufac também estão em greve por tempo indeterminado desde o dia 11 de março, em uma ação alinhada com a Federação de Sindicatos de Trabalhadores Técnico-administrativos em Educação das Instituições de Ensino Superior Públicas do Brasil (Fasubra), que declarou greve em todo o país.

As reivindicações da categoria abrangem questões como a recomposição salarial, a restruturação do Plano de Cargas, Carreira e Remuneração (PCCR), o aumento do orçamento das universidades, que têm sofrido cortes e restrições há algum tempo, a revogação de atos administrativos prejudiciais criados durante o governo Bolsonaro e a oposição à reforma administrativa em tramitação.

Por Aikon Vitor, da Folha do Acre

