Na manhã desta segunda-feira (29) a Presidente da Câmara Municipal de Sena Madureira, Ivoneide Bernardino, participou da abertura do mutirão de regularização fundiária, titulação e outros serviços promovido pela INCRA em parceria com a Prefeitura.

O evento ocorreu no auditório municipal, e também contou com a presença do vice-presidente Carlos Beliza, do 2º vice-presidente Sidiney Araújo, do 1º Secretário Alípio Gomes, do 2º Secretário Tom Barbosa, e do vereador Raimundo dos Anjos.

Para a presidente Ivoneide Bernardino, a iniciativa é importante pois garante dignidade às famílias rurais de Sena Madureira. “Fico feliz em testemunhar centenas de famílias sendo beneficiadas com essa ação. A câmara apoia essa pauta e é parceira de tudo que venha a beneficiar a população”, disse.

A solenidade ainda contou com a presença do prefeito Mazinho Serafim, da deputada federal Meire Serafim, e de outras autoridades do município. Além de centenas de moradores da área rural.

ASCOM

