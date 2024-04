Uma cerimônia realizada pelo governo do Estado e liderada pelo governador Gladson Cameli, no município Sena Madureira, marcou esta segunda-feira, 29, com a entrega de 90 Carteiras Nacional de Habilitação (CNH) pelo Programa CNH Social, desenvolvido pelo Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC). Além disso, 80 capacetes foram distribuídos para os profissionais mototaxistas locais, como parte do Projeto Motociclista Consciente.

Em um discurso repleto de gratidão e compromisso, o governador Gladson Cameli expressou sua satisfação em contribuir para o desenvolvimento de Sena Madureira, sempre grato pelo carinho que recebe da população. Ele ressaltou a importância dessas iniciativas para ampliar as oportunidades de trabalho e garantir a segurança dos profissionais que tanto contribuem para a mobilidade da cidade. Com otimismo e fé, destacou que, até o final de seu governo, só o programa CNH Social vai alcançar e beneficiar 22 mil acreanos.



“Hoje é um grande dia para Sena Madureira, com a entrega de CNHs pelo Programa CNH Social e dos capacetes, itens cruciais para a mobilidade e segurança dos cidadãos, algo que sempre defendi. Destaco o papel fundamental do Detran, cujo esforço conjunto torna possível grandes obras de infraestrutura, como a ponte do Segundo Distrito. Nosso compromisso é sempre colocar as pessoas em primeiro lugar, promovendo ações que beneficiem a comunidade, como a entrega desses equipamentos aos mototaxistas. O governo vai além de suas funções tradicionais, contribuindo para diversas áreas, como dar a oportunidade da pessoa tirar sua carteira de habilitação para trabalhar e fortalecer seu direito de ir e vir. Estamos determinados a continuar avançando e investindo no desenvolvimento do nosso estado”, destacou o governador.

CNH é cidadania

Durante a cerimônia, foram enfatizados os benefícios do Projeto Motociclista Consciente, que visa sensibilizar os motociclistas e capacitá-los para uma condução mais segura, fornecendo equipamentos de proteção individual, como os capacetes distribuídos aos profissionais. Também foi ressaltado o impacto positivo do Programa CNH Social, que oferece oportunidades de obtenção da carteira de motorista de forma gratuita para pessoas de baixa renda.



Maria Nascimento, uma jovem de 21 anos, teve seu primeiro contato com o programa CNH Social por intermédio de seus pais, que lhe falaram sobre essa oportunidade de obter a carteira de motorista sem custos. Decidida a aproveitar essa chance, ela se inscreveu e iniciou o processo. Ao longo das aulas e etapas do processo, Maria enfrentou momentos de tensão e dúvidas, pensando em desistir em algumas ocasiões. No entanto, sua perseverança falou mais alto, e ela seguiu em frente.

“Só tenho gratidão. O programa CNH Social é incrível e está ajudando muitas pessoas no Acre, inclusive eu, a conquistar sua independência. Sou muito grata por essa oportunidade”, conta a jovem com o documento na mão.

Segurança é direito

Os recursos para a realização dos programas foram provenientes do próprio Detran, totalizando um investimento significativo nas ações de segurança viária e de apoio aos profissionais mototaxistas. Além da entrega das CNHs e dos capacetes, os participantes puderam desfrutar de momentos de confraternização e troca de experiências.



O mototaxista Gleiton Leite tem uma história de vida marcada por trabalho árduo e dedicação à comunidade. Originário da zona rural, ele começou sua jornada como trabalhador braçal, lutando para sustentar sua família. No entanto, o destino lhe reservava uma virada surpreendente. Quando um grupo de pessoas se organizou para formar um sindicato de mototaxistas, Gleiton viu nisso uma oportunidade de mudar de vida. Para Gleiton, ser mototaxista vai muito além de uma simples profissão. É uma forma de servir à comunidade, transportando alunos, idosos e qualquer pessoa que precise de um meio de locomoção seguro e confiável.

“Nunca vi nada parecido antes como estes programas do governo. Lembro-me do tio do nosso governador, Orleir Cameli, que distribuiu bicicletas para que as pessoas pudessem ir à escola. Hoje, ver o governador fazendo essa doação de capacetes para nós, que trabalhamos nas ruas, me lembra da generosidade do tio dele. Sinto uma gratidão imensa, não só por mim, mas por toda a minha categoria”, revelou o mototaxista.

Alcance em todo o estado

O Detran e o Sindicato dos Mototaxistas em Sena Madureira também tiveram papel fundamental na organização e execução do evento. Detalhes adicionais sobre as etapas futuras do Projeto Motociclista Consciente serão divulgados em breve, evidenciando o compromisso contínuo do governo com a segurança no trânsito e o bem-estar da comunidade.

A presidente do Detran, Taynara Martins, reforça: “Essa é uma determinação do nosso governador, um compromisso com a sociedade acreana, abrangendo não apenas Sena Madureira, mas todos os 22 municípios do estado. Aqui estamos na terceira edição do programa CNH Social, e até 2026 serão 22 mil pessoas contempladas, proporcionando oportunidades de emprego, cidadania e inclusão, com vagas destinadas também a pessoas com deficiência. Nesta edição, Sena Madureira receberá mais de mil CNHs. Além disso, estamos implementando o programa Motociclista Consciente, entregando dois capacetes para cada mototaxista profissional que circula diariamente pelas ruas de nossas cidades”.

O evento contou ainda com a presença do deputado federal Gehlen Diniz, que reforçou seu amor e compromisso por Sena Madureira e agradeceu os investimentos do governo.

Por Samuel Bryan- Agência de Notícias do Acre

Foto: Neto Lucena/Secom

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram