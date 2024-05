Termina nesta segunda-feira (20/5) o prazo para os inadimplentes renegociarem suas dívidas por meio do programa Desenrola Brasil. O prazo de adesão é destinado para a Faixa 1, que contempla devedores de até R$ 20 mil que ganhem no máximo dois salários mínimos ou sejam inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

O programa seria encerrado no mês passado, mas acabou sendo prorrogado no fim de março. As dívidas devem ter sido negativadas entre janeiro de 2019 e dezembro de 2022. Por meio do programa, os inadimplentes têm acesso a descontos de, em média, 83% sobre o valor das dívidas.

Além de dívidas bancárias como cartão de crédito, podem ser negociadas contas atrasadas de estabelecimentos de ensino, energia, água, telefonia e comércio varejista. Em algumas situações, de acordo com o Ministério da Fazenda, o abatimento pode ultrapassar 96% do valor devido.

Como aderir

Para ter acesso ao Desenrola, é necessário ter uma conta Gov.br. Usuários de todos os tipos de contas — bronze, prata e ouro — podem visualizar as ofertas de negociação e parcelar o pagamento. Caso o cidadão opte por canais parceiros, não há necessidade de usar uma conta do governo.

Para quem tem duas ou mais dívidas, mesmo que com diferentes credores, é possível juntar todos os débitos e fazer uma só negociação, pagando à vista em um único boleto ou Pix ou financiando o valor total no banco de preferência. Os pagamentos podem ser feitos à vista ou parcelados, sem entrada e em até 60 meses.

Balanço

Até a última sexta-feira (17), foram renegociados R$ 52,93 bilhões em dívidas pelo Desenrola, beneficiando cerca de 15 milhões de pessoas, que voltaram a ter acesso ao mercado de crédito. O volume financeiro cumpriu a meta do governo, que era de R$ 50 bilhões, o número de favorecidos, contudo, ficou aquém do potencial do programa. A previsão era de que fossem beneficiadas 32 milhões de pessoas.

Por: Correios Braziliense

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram