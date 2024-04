O cantor Belo participou do Domingão com Huck, da TV Globo, neste domingo, 28, e falou sobre a separação de Gracyanne Barbosa, anunciada pelo casal há cerca de 10 dias. Ao comentar o assunto, o artista deu indício da possibilidade de uma reconciliação.

“Não foi uma semana tão boa, mas Deus sempre está me reerguendo de alguma forma, até nos momentos ruins da minha vida”, afirmou ele. “Tô passando por um momento que não é tão bom, já venho num processo assim desde o ano passado”, acrescentou.

Durante o programa, o cantor também recebeu homenagens de amigos pelo aniversário de 50 anos, que foi comemorado no último dia 22.

A separação

O personal Gilson Oliveira, de 42 anos, apontado como o pivô da separação entre Belo e Gracyanne, expôs que manteve um caso com a influenciadora por seis meses, entre fevereiro e agosto de 2023. Internautas não demoraram para resgatar publicações de Gracyanne com declarações ao ex-marido nesse período, em especial um vídeo postado em 18 de maio, em que comemoravam 11 anos de união.

A revelação do caso entre Gilson e Gracyanne veio à tona após o anúncio da separação do casal, que estava junto há 15 anos. A separação já havia acontecido há mais de 8 meses, com os dois já tendo entrado na justiça com a documentação para o divórcio.

Belo se emocionou durante o primeiro show da turnê de reencontro do Soweto, que aconteceu no dia seguinte à revelação da separação. Em entrevista ao Multishow, o cantor disse que só compareceu ao show no Allianz Parque porque amava seu trabalho e não queria deixar de entregar o show para o seu público.

