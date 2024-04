O elenco do Rio Branco realizou um trabalho tático na manhã desta quarta, 24, no José de Melo, e fechou a preparação para o jogo contra o Humaitá. A partida será realizada nesta quinta, 25, no Florestão, e decide uma vaga para as competições nacionais em 2025.

Com o volante Joel e o atacante Carrapeta sob os cuidados do departamento médico, o técnico Vaguinho Santos não definiu os titulares.

“Temos uma projeção, mas dependemos muito das condições do Joel. Vou esperar para definir a equipe porque preciso ter todos os atletas”, explicou Vaguinho Santos.

Dúvida na defesa

Negão ou Jackson. Essa é a dúvida de Vaguinho Santos para a vaga de Uberaba, suspenso.

“Estamos avaliando quem vai no lugar do Uberaba. Esse é o momento de tomar as decisões corretas”, disse o treinador.

Reunião com os jogadores

O presidente do Rio Branco, Valdemar Neto, se reuniu com a comissão técnica e os atletas e cobrou empenho na partida contra o Humaitá.

“Mostrei as condições do clube e o quanto é importante jogar os torneios em nível nacional na próxima temporada. Não podemos ter a falta de empenho do jogo contra o Independência”, declarou Valdemar Neto.

Por PHD

