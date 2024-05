O prefeito de Rio Branco deu posse, nesta quinta-feira (2), ao novo secretário municipal de Saúde, o médico Eliatian Nogueira.



A posse do novo secretário ocorreu no gabinete da secretaria municipal de Saúde – Semsa, e contou com as presenças de várias autoridades e do corpo técnico da Semsa. O médico assume a pasta, após a saída da ex-secretária, Sheila Andrade.

“A gente precisa fazer uma reunião com a regulação para ver as demandas reprimidas e tentar zerar todas com o programa Fila Zero que será lançado.” , destacou o novo secretário.



O prefeito de Rio Branco teceu elogios ao novo gestor e, destacou os avanços alcançados na área da saúde durante sua gestão, ressaltando os desafios superados e as melhorias implementadas para beneficiar a população. Em seu discurso durante a posse, o prefeito enfatizou a transformação da situação precária encontrada no início do mandato, incluindo a falta de medicamentos e profissionais desmotivados. Graças a medidas como a regularização dos salários e investimentos na infraestrutura das unidades de saúde, a situação foi gradativamente revertida. O prefeito expressou confiança na capacidade do novo secretário, destacando o comprometimento do gestor com a comunidade.

“Eu tenho certeza absoluta que a saúde continuará em boas mãos, todo dia vencendo desafios e preparando coisas novas.”, disse o prefeito.

O prefeito destacou ainda o compromisso de sua administração em trabalhar diariamente para melhorar a saúde da população, reconhecendo que os desafios são constantes, mas que com a ação e a determinação de todos, a saúde municipal estará melhor a cada dia. Ele citou as obras em 26 unidades básicas de saúde, das 36 que até o final dessa gestão passarão por reformas.

“A gente resolveu o problema salarial de todo mundo, começamos a reformar as unidades de saúde, compramos medicamentos, material para uso nas unidades de saúde, ou seja, nós conseguimos melhorar muito a saúde nesses três anos e vamos continuar.”

Luiz Cordeiro / Assecom

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram