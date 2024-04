o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead) e do Departamento Estadual de Trânsito (Detran/AC), anuncia que as inscrições para o concurso público do Detran seguem até o dia 23 de maio. O certame conta com remunerações que podem passar dos R$ 9.500, quando somadas às gratificações, e dispõe de 91 vagas para profissionais de nível superior em diversas áreas.

As vagas são para os cargos de assistente de trânsito, analista de sistema, contador, pedagogo, engenheiro civil, agente de autoridade de trânsito, analista de trânsito e examinador de trânsito. O concurso irá selecionar pessoas para atuarem em diversas regiões do estado.

As inscrições deverão ser realizadas no site do Instituto AOCP, pelo endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br, assim como a consulta de demais informações e edital completo.

A prova objetiva está prevista para ser aplicada no dia 28 de julho de 2024, em 13 cidades do Acre: Brasileia, Cruzeiro do Sul, Feijó, Jordão, Manoel Urbano, Marechal Thaumaturgo, Plácido de Castro, Porto Walter, Rio Branco, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira, Tarauacá e Xapuri.

Confira o cronograma completo:

– Período para solicitar inscrição com isenção da taxa de inscrição: das 9h do dia 23/04 às 12h do dia 26/04/2024 (horário de Brasília);

– Prazo para envio/entrega da documentação referente à isenção da taxa de inscrição: das 9h do dia 23/04 às 13h do dia 26/04/2024 (horário de Brasília);

– Divulgação do deferimento das solicitações de isenção da taxa de inscrição: 07/05/2024;

– Período para recurso contra o indeferimento da solicitação de isenção da taxa de inscrição: 00h do dia 08/05 às 23h59 do dia 09/05/2024 (horário de Brasília);

– Divulgação do deferimento da solicitação de isenção da taxa de inscrição pós-recurso: 17/05/2024;

– Período para inscrição: das 9h do dia 23/04 às 23h59 do dia 23/05/2024 (horário de Brasília);

– Período para emissão da 2ª via do boleto bancário: das 9h do dia 23/04 às 20h do dia 24/05/2024 (horário de Brasília);

– Período para pagamento da taxa de inscrição: das 9h do dia 23/04 ao dia 24/05/2024, observado o horário de compensação bancária (horário de Brasília)!

– Período para postagem de laudo médico (candidatos PCD e/ou solicitação de condições especiais): das 9h do dia 23/04 às 23h59 do dia 24/05/2024 (horário de Brasília);

– Divulgação do deferimento das inscrições: 31/05/2024;

– Período para recurso contra o indeferimento da inscrição: 00h do dia 03/06/2024 às 23h59 do dia 04/06/2024 (horário de Brasília);

– Divulgação do deferimento da inscrição pós-recurso: 12/06/2024;

– Divulgação do Edital de horário e local da prova: 21/06/2024;

– Disponibilização do Cartão de Informação do Candidato: 22/07/2024;

– Aplicação da prova objetiva: 28/07/2024;

– Divulgação do Gabarito Preliminar e do(s) Caderno(s) de questões: 29/07/2024;

– Período para recurso contra o Gabarito Preliminar: 00h do dia 30/07 às 23h59 do dia 31/07/2024 (horário de Brasília).

Ingrid Andrade – Agência de Notícias do Acre

Foto: Eduardo Gomes/Detran

