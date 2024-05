Em uma iniciativa conjunta entre o Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre) e o governo estadual, uma equipe de roçadores realizou trabalhos de roçagem no segundo distrito da Estrada Mário Lobão. A ação visa aprimorar a visibilidade para condutores de veículos e pedestres que utilizam essa via estadual.

Segundo Josafá Dantas, colaborador do Deracre, a roçagem é parte de uma manutenção trimestral realizada pelo governo e pelo Deracre, visando garantir a segurança e fluidez do tráfego nas vias estaduais. Essa medida não apenas melhora a visibilidade, mas também contribui para a prevenção de acidentes e o bem-estar dos usuários da estrada.

Por Acreonline.net

