Brasil – Uma jovem trans de 19 anos, identificada como Cauã, encontra-se em estado grave na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) após sofrer uma série de fraturas e ferimentos pelo corpo. Segundo relatos de populares da comunidade, Cauã teria sido alvo de um grupo de homens ligados à facção Bonde do Maluco, da cidade de Maragogipe, no Recôncavo baiano.

O motivo por trás do castigo severo aplicado à vítima seria a descoberta de seus atos de furto na região, o que teria chegado aos ouvidos do “Coroa”, gerente do tráfico local.De acordo com fontes policiais envolvidas no caso, a “audiência de custódia” realizada pelos membros da facção decidiu que Cauã não seria morta, mas sim receberia a punição de ter os braços quebrados como consequência de seus crimes.

A vítima, que também tinha a alcunha de “Princesinha do Bairro” e era muito popular na comunidade, foi cercada por um grupo de homens ligados à facção ‘Bonde do Maluco’, que a encurralou dentro de um quartinho, onde começaram as agressões

Por Gomes -CM7

