Junto a agradável friagem da tarde desta terça-feira, 14, o clima de expectativa e alegria tomou conta da Fundação Hospitalar do Estado do Acre (Fundhacre), quando o governador Gladson Cameli realizou um evento de fortalecimento da saúde pública do Acre: a tão aguardada entrega das novas instalações do Serviço de Transplantes. Em um cenário repleto de esperança e renovação, pacientes, profissionais de saúde e autoridades locais se reuniram para celebrar esse marco na jornada do cuidado médico.

Em meio a sorrisos e gratidão, também foram apresentados novos equipamentos para o Hospital do Câncer do Acre (Unacon), Hospital de Dermatologia Sanitária da Fundhacre e Serviço de Atendimento Especializado (SAE), demonstrando o compromisso do Estado em fortalecer a saúde pública, onde cada passo dado é uma vitória para todos os pacientes.

Com a entrega, o Serviço de Transplantes da Fundhacre agora passa a operar em um ambiente completamente renovado, proporcionando um atendimento de excelência aos pacientes com indicação de transplante de fígado, rim e córnea, bem como aos pacientes já transplantados.

“Essa entrega é histórica, especialmente para os pacientes que dependem de transplante aqui no Acre. A importância da nova unidade de equipamentos para o Unacom é imensurável. Essa iniciativa reduz o tempo de espera, proporcionando condições para que os pacientes não precisem se deslocar da nossa capital para outras localidades. É o resultado do comprometimento de uma equipe unida, dedicada a cuidar da vida das pessoas. Para mim, esse é o tema mais importante: cuidar de pessoas. Temos o empenho e a dedicação de todos os servidores da Fundação e da Sesacre para diminuir o tempo de espera e ajudar aqueles que mais precisam, porque saúde não pode esperar”, declarou o governador.



Atendimento toma novas proporções

Anteriormente, o serviço funcionava em uma única sala, o que tornava o acesso ao atendimento multiprofissional uma jornada complexa para os pacientes, que precisavam percorrer vários setores da Fundhacre. Agora, com as novas instalações, todo o atendimento está concentrado em um único local, proporcionando mais comodidade e eficiência.

O novo prédio representa um investimento superior a R$ 1,2 milhão, proveniente de recursos próprios do governo do Estado, por meio das secretarias de Obras Públicas (Seop) e de Saúde (Sesacre), além de contar com recursos oriundos de emendas parlamentares dos então deputados federais Léo de Brito e Raimundo Angelim.



Valéria Monteiro, coordenadora do Serviço de Transplantes, reforça: “Com certeza, é uma conquista incrível. Toda a equipe está extremamente feliz, mas, acima de tudo, os pacientes são os mais beneficiados. Anteriormente, esses pacientes, tanto os pré quanto os pós-transplante, não tinham um local específico dentro do hospital. Com essa nova estrutura, esse novo ambiente, os pacientes agora têm um espaço adequado, um ambiente acolhedor e próprio, onde podem realizar todas as etapas do processo no mesmo local. É maravilhoso”.

Além disso, outra conquista importante está prestes a ser concretizada: a habilitação da Fundhacre para realizar transplantes de rim. “Esta autorização está atualmente sob análise do Ministério da Saúde e é esperada para ser concedida em breve”, destacou a presidente da Fundhacre, Ana Beatriz Souza.



Atualmente, a Fundhacre já realiza transplantes de córneas e fígado, com um histórico de sucesso que inclui 96 transplantes renais (a Fundhacre possuía habilitação para tal entre 2005 e 2019), 327 transplantes de córnea e 86 transplantes hepáticos, totalizando 509 procedimentos.

Este evento reforça o compromisso do Governo do Estado do Acre com o fortalecimento da saúde pública, garantindo que os pacientes tenham acesso a serviços de qualidade e que suas necessidades sejam atendidas de forma eficaz. Só quem ganha com estas entregas são os pacientes, que terão um cuidado ainda mais especializado e humano.

Reforço no Unacon

Além das emocionantes inaugurações das novas instalações do Serviço de Transplantes, a tarde foi marcada por um gesto de cuidado: a entrega de novos equipamentos para o Hospital do Câncer do Acre (Unacon), Hospital de Dermatologia Sanitária da Fundhacre e Serviço de Atendimento Especializado (SAE) pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre). Com um investimento de R$ 177 mil, entre equipamentos médicos e de suporte para os servidores, o evento demonstrou o compromisso do governo em fornecer os recursos necessários para garantir um atendimento de qualidade e digno aos pacientes que enfrentam a batalha contra o câncer.



Para o secretário de Estado de Saúde, Pedro Pascoal: “A ideia aqui é realmente fortalecer o transplante local. Já tínhamos um projeto em andamento e agora, com a habilitação em breve da unidade de transplante renal, queremos reativar um serviço de extrema relevância para a população. O transplante renal será uma referência essencial para este

Por Samuel Bryan- Agência de Notícias do Acre

Foto: Neto Lucena/Secom

