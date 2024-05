Brasil – O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) determinou, nesta quinta-feira (2), que o YouTube remova, em até 48 horas, o vídeo disponível no canal oficial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em que o petista pede votos ao deputado federal e pré-candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PSOL, Guilherme Boulos.

O pedido de Lula ocorreu durante evento em comemoração ao Dia do Trabalho na zona leste de São Paulo, na quarta-feira (1º).

Na ocasião, o petista afirmou: “Eu vou fazer um apelo: cada pessoa que votou no Lula em 1989, em 1994, em 1998, em 2006, em 2010, em 2018, em 2022, tem que votar no Boulos para prefeito de São Paulo.”

Passadas 24 horas da fala de Lula, o vídeo em questão segue disponível no canal oficial do presidente no YouTube. O pedido de remoção da mídia foi apresentado pelo Partido Novo junto à Justiça Eleitoral.

