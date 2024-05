Com base na Portaria nº 725, de 13 de abril de 2023, do governo federal, o Programa Mulheres Mil visa reduzir a desigualdade social, econômica, racial e étnica enfrentada por mulheres em situação de vulnerabilidade. Totalmente financiado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), o programa conta com o apoio do governo do Estado e de diversas instituições para oferecer formação, qualificação e oportunidades de trabalho para mulheres em situação de vulnerabilidade.

“O Programa Mulheres Mil representa uma importante parceria entre o governo federal e o Ieptec, em conjunto com a Secretaria da Mulher. Ele traz consigo a oportunidade de empoderamento feminino por meio da capacitação profissional. Ao oferecer novas profissões, estamos não apenas gerando empregos, mas também proporcionando autonomia e independência econômica para as mulheres. Sabemos que a dependência financeira pode ser um fator que contribui para ciclos de violência e relacionamentos abusivos. Portanto, ao capacitá-las e permitir que conquistem sua própria renda, estamos contribuindo significativamente para a quebra desse ciclo”, conta a secretária da Mulher, Márdhia El-Shawwa.

O ciclo I do programa oferecerá 792 vagas em sete municípios, enquanto o ciclo II abrangerá 325 vagas em 10 municípios do estado. Os cursos oferecidos incluem áreas como assistência administrativa, financeira, cuidado infantil, entre outros.

O presidente do Ieptec, Alírio Wanderley Neto, reforça: “Estamos lançando o Programa Mulheres Mil para atender às necessidades das mulheres em todo o estado do Acre. Com uma oferta de cursos variados, como manicure, gestão e cuidador de idosos, buscamos não apenas fornecer empregos, mas também dar visibilidade a essas mulheres que tanto precisam. Além disso, estamos focados em oferecer oportunidades educacionais aos jovens, integrando formação técnica aos cursos de ensino médio, preparando-os para o mercado de trabalho desde cedo. Essas iniciativas refletem o compromisso do Ieptec em contribuir para o desenvolvimento profissional e educacional de toda a população acreana”.

O Programa Mulheres Mil foi desenvolvido para atender mulheres de todo o país, com idade mínima de 16 anos, que vivem em situação de vulnerabilidade socioeconômica e/ou risco social, ou são vítimas de diversos tipos de violência. As primeiras 295 vagas foram preenchidas por mulheres cadastradas na Semulher, parceira do Ieptec no projeto. O programa está presente em sete municípios acreanos: Cruzeiro do Sul, Plácido de Castro, Rio Branco, Tarauacá, Capixaba, Brasileia e Bujari. Ao todo, serão oferecidas 1.117 vagas de forma gradativa, com previsão de encerramento de todas as turmas até dezembro.

Para garantir o sucesso do programa, o Iepetc compromete-se não apenas a oferecer capacitação profissional, mas também a promover uma cultura de inovação e inclusão, adaptando-se às necessidades específicas de cada comunidade. Além disso, a metodologia do programa visa não apenas a formação técnica, mas também o desenvolvimento pessoal e o empoderamento das participantes.

Beneficiada pelo programa, Laís Ferreira compartilhou sua jornada de transformação, destacando o impacto positivo do curso de capacitação de promotora de vendas em sua vida e na de outras mulheres de sua comunidade. Trabalhando em horário integral, ela encontra tempo para se dedicar ao curso, que trouxe novos conhecimentos e oportunidades. Laís expressou gratidão à Secretaria da Mulher e ao Ieptec por trazerem o curso para sua comunidade, proporcionando uma nova perspectiva de carreira para ela e outras mulheres. Ela enfatizou a importância do empoderamento feminino e do apoio do governo estadual na promoção de oportunidades para as mulheres.

“O curso de promotor de vendas mudou minha vida e a de outras mulheres da minha comunidade. Sou grata ao governo por trazer essa oportunidade para nós. É gratificante sentir-se empoderada e ver outras mulheres se destacando em novas profissões. Estou aqui para ajudar quem deseja seguir esse mesmo caminho de capacitação e empoderamento”, conta Laís.

A iniciativa conta com o apoio da Secretaria de Estado da Mulher, que tem como objetivo principal garantir o pleno acesso e sucesso das participantes. A participação de diversos órgãos e parcerias estratégicas reforça o compromisso do governo com a promoção da igualdade de gênero e o empoderamento feminino.