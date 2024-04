Na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) desde segunda-feira (22), o cantor Anderson Leonardo, do Molejo, está fazendo diálise. A informação foi confirmada à Itatiaia pelo empresário do grupo, Marcelo Tokito. Ele também confirmou que o artista tem recebido doações de sangue de “bastante pessoas”.

O vocalista estava tratando um “quadro infeccioso com antibióticos venosos” e tinha sido encaminhado para UTI em decorrência de um quadro de insuficiência renal. A diálise, novo procedimento que ele tem passado, se trata de um procedimento de filtragem do sangue pode tirar líquidos do corpo, segundo Américo Cuvello Neto, coordenador do Centro de Nefrologia e Diálise do Hospital Alemão Oswaldo Cruz.

Depois disso, a equipe de Anderson também informou que ele precisava de doação de sangue. A campanha começou na última segunda-feira (22), dia que foi informado sobre a volta dele para a UTI. A equipe de Anderson não detalhou as razões pelas quais ele precisa receber transfusões de sangue, mas o procedimento só é necessário em casos de anemia, conforme explicou uma especialista.

“Em todas as situações em que os pacientes estiverem com um grau de anemia que a alimentação e medicamentos não resolvam, a transfusão de sangue é necessária”, explicou a médica Priscila Rodrigues, coordenadora do Hemocentro de Belo Horizonte. O tratamento oncológico é uma das razões que podem fazer com que um paciente precise de transfusões.

“A quimioterapia faz com que a medula produza pouco sangue. Às vezes, pacientes que fazem hemodiálise também precisam, ou em casos de cirurgias muito extensas, com um grande sangramento envolvido. Com o suporte de transfusão de sangue, aquele paciente pode se recuperar bem”, detalhou a especialista.

Por: ITATIAIA

