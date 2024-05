Começou nesta quinta-feira (2) o pagamento do abono anual aos beneficiários da Previdência Social — conhecido como o 13º do INSS — para os aposentados e pensionistas que recebem benefício superior a um salário mínimo (R$ 1.412). O pagamento é feito conforme o final do número de identificação social (NIS). Nesta quinta, é a vez daqueles que têm os números finais 1 e 6.

Também têm direito ao abono anual os beneficiários que recebem neste ano auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente, pensão por morte ou auxílio-reclusão da Previdência Social.

A antecipação do abono ocorreu nos últimos quatro anos e serviu para aliviar os impactos da pandemia de Covid-19 e estimular a economia do país. O abono é normalmente pago no segundo semestre de cada ano, em agosto e novembro.

O piso nacional atual de R$ 1.412 é o valor mínimo para aposentadorias, pensões por morte e auxílios-doença em 2024. O teto do INSS, que estabelece o valor máximo de qualquer benefício pago pelo instituto, é de R$ 7.786,02. De acordo com o governo federal, o repasse do abono vai injetar na a economia brasileira mais de R$ 30 bilhões.

Carlos Eduardo Bafutto, do R7

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram