O acidente ocorreu no Rio Tarauacá e envolveu um jovem identificado como Daniel de Lima, de 25 anos, que sofreu vários ferimentos pelo corpo. Ele continua internado na UTI do Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul.

De acordo com informações no último final de semana, Daniel estava navegando em um barco conhecido como Bajola, no igarapé Esperança, afluente do Rio Juruá, quando colidiu com outra embarcação que vinha no sentido contrário. O impacto foi tão forte que arremessou Daniel dentro do igarapé.

Quando foi socorrido, perceberam que ele havia perfurado a cabeça e estava sangrando muito. Ele foi encaminhado para o hospital da cidade, onde permanece na UTI devido aos ferimentos na cabeça.

A família já não possui condições financeiras para custear o tratamento do jovem e apela ajuda às pessoas de bom coração.

Por Acreonline.net, com informações de Mâncio Lima em foco.

