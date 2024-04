Em uma sequência de melhorias sociais, o Programa Bolsa Família apresenta ajustes significativos nos pagamentos e benefícios para 2024. Destinado a auxiliar famílias que se encontram abaixo da linha de pobreza, esse importante instrumento de transferência de renda no Brasil possui novas características que começam a vigorar em maio do próximo ano. Confira tudo que você precisa saber!

1. Quando começa o pagamento do Bolsa Família em maio?

Os pagamentos do Bolsa Família terão início no dia 17 de maio de 2024. O calendário de liberação segue o critério do último dígito do Número de Identificação Social (NIS) do beneficiário. Este esquema organizacional visa a uma distribuição ordeira dos recursos.

2. Bolsa família vai ser antecipado em maio?

O Bolsa Família maio 2024 não vai ser antecipado em relação ao mês de abril, pois está com a mesma data de início programada neste mês de abril, a partir do dia 17 de maio.

3. Novo valor do Bolsa Família de maio

O programa incorporou a partir de 2023, uma série de benefícios adicionais que continuam a vigorar em 2024, com um enfoque considerável no bem-estar infantil e no suporte a gestantes. O destaque fica por conta do aumento no valor repassado às famílias, que agora inclui:

R$ 150 adicionais para cada criança de até seis anos.

R$ 50 adicionais por criança entre sete e 11 anos e por adolescentes de 12 a 18 anos.

R$ 50 adicionais para gestantes e lactantes.

4. Como é determinado o valor total do benefício por família?

Em 2024, o Bolsa Família estrutura-se em diversos níveis de pagamento, fortalecendo principalmente famílias com maior número de dependentes:

Famílias de até 4 integrantes recebem no mínimo R$ 600.

Para famílias mais numerosas, há um acréscimo de R$ 142 por integrante adicional.

Além das quantias fixas, os adicionais por dependente jovem ou por condições especiais como gestação ou lactância agregam valores cruciais para o sustento e saúde da família.

5. Calendário Bolsa família mês de maio de 2024

O desembolso dos benefícios segue um esquema meticuloso determinado pelo último número do NIS:

Bolsa família NIS 1: 17 de maio

Bolsa família NIS 2: 20 de maio

Bolsa família NIS 3: 21 de maio

Bolsa família NIS 4: 22 de maio

Bolsa família NIS 5: 23 de maio

Bolsa família NIS 6: 24 de maio

Bolsa família NIS 7: 27 de maio

Bolsa família NIS 8: 28 de maio

Bolsa família NIS 9: 29 de maio

Bolsa família NIS 0: 31 de maio

6. Tabela Bolsa Família 2024

A tabela do Bolsa Família em 2024 tem os seguintes critérios de pagamento:

pelo menos R$ 600 por família de até 4 integrantes;

R$ 142 por integrante para famílias com mais de 4 integrantes;

R$ 150 adicionais para cada criança de até 6 anos;

R$ 50 adicionais para crianças com mais de 7 anos e jovens com menos de 18;

R$ 50 adicionais para gestantes;

R$ 50 adicionais por criança de até seis meses.

7. Como se cadastrar no Bolsa Família 2024?

O cadastro no Bolsa Família é feito presencialmente no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do município.

É necessário levar um documento de cada membro da família e fazer uma entrevista para avaliar a situação socioeconômica.

Vale lembrar que estar inscrito no Cadastro Único é pré-requisito para receber o benefício, mas não garante a entrada imediata no programa.

Recentemente o governo federal lançou um site/aplicativo chamado MOPS. Dentro da ferramenta, é possível verificar onde é o posto mais próximo de sua casa ou trabalho.

Documentos necessários para se cadastrar no Bolsa Família Fique atento para se informar sobre quais são os documentos necessários para o cadastro no Bolsa Família:

Solicitante:

Documento com foto (RG ou CNH); Título de eleitor ou CPF;

Comprovante de endereço;

Comprovante de tutela (documento de guarda ou outros documentos que comprovem a tutela do dependente declarado).

Demais familiares:

Documento com foto (RG); CPF;

Certidão de nascimento, certidão de casamento;

Carteira de trabalho (Quando houver);

Outros documentos importantes:

Comprovante de vacinação;

Comprovante de matrícula e frequência escolar dos dependentes;

Comprovante de acompanhamento pré-natal, no caso de gestantes.

8. Como realizar o saque pelo aplicativo Caixa Tem?

O processo de saque do Bolsa Família pelo Caixa Tem é simples e facilita o acesso dos beneficiários ao seu dinheiro. Siga os passos abaixo para realizar o seu saque de forma prática:

Acesse a opção “Saque sem cartão” no aplicativo.

Gere um código para saque, lembrando que este tem a validade de 1 hora.

Utilize o código gerado no caixa eletrônico, Lotéricas ou correspondentes Caixa Aqui.

Informe o valor a ser sacado e conclua a transação.

Esta atualização no programa Bolsa Família representa um passo importante na luta contra a pobreza e na promoção da segurança alimentar das famílias brasileiras, garantindo que a ajuda chegue a quem mais precisa.

