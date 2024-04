O médico formado no Acre, Bruno Gemilaki Dal Poz, de 28 anos e a mãe dele Ines Gemilaki, de 48 anos, investigados por invadirem uma casa e matarem dois idosos no Mato Grosso foram presos preventivamente após se entregarem à polícia nessa terça-feira, 23.

O marido de Ines, Marcio Ferreira Gonçalves, de 45 anos, e o irmão dele, Eder Gonçalves Rodrigues, que são suspeitos de envolvimento no crime, também foram presos.

Conforme a polícia, eles responderão pelos crimes de duplo homicídio e associação criminosa.

Cronologia do caso

Boletim de ocorrência

Na manhã do dia 21 de abril, Ines foi até uma delegacia de Peixoto de Azevedo, a 692 km de Cuiabá, e registrou um boletim de ocorrência alegando que estaria sofrendo ameaças por parte da família das vítimas por causa de um processo referente a um contrato de aluguel, e que ela teria ganhado a causa.

Na denúncia, Ines disse que, um dia antes, três homens teriam entrado na casa dela, procurando-a, mas somente o marido estava na residência. Em seguida, disseram ao marido que ela estava em dívida com eles, e teriam ameaçado o filho dela também.

Ainda conforme o registro, a pecuarista teria recebido mensagens no celular, sendo intimidada com a cobrança de uma dívida, que ela alegou não possuir.

Invasão da casa

No mesmo dia em que o boletim foi registrado, Ines e Bruno invadiram a casa portando armas de fogo e atiraram contra as pessoas que estavam no local. Dois idosos, identificados como Pilson Pereira da Silva, de 69 anos, e Rui Luiz Bogo, de 81 anos, morreram. Um padre que estava na residência ficou ferido.

Imagens de duas câmeras de segurança mostram que ao menos oito pessoas estavam na casa, quando a mulher entrou atirando. O filho foi ao quintal e também efetuou disparos. Ines estava com uma pistola e Bruno estava com uma espingarda calibre 12.

Para a polícia, que ainda investiga o caso, a suspeita é de que a motivação do crime seja um desacordo comercial envolvendo pagamentos de aluguel da casa invadida.

O alvo dos atiradores, segundo a polícia, era o proprietário da casa, mas ele não foi atingido.

Parada durante a fuga

No mesmo dia do crime, mãe e filho pararam para comprar cerveja, água e refrigerantes quando passavam pela cidade de Matupá, a cerca de 13 km do local do homicídio. Uma câmera de segurança da conveniência do posto de combustível registrou o momento em que a suspeita apressou a atendente, enquanto falava ao telefone.

Prisões

O marido de Ines, identificado como Marcio Ferreira Gonçalves, de 45 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Civil em Alta Floresta, a 800 km de Cuiabá. Ele também estava sendo procurado, após aparecer no vídeo do assassinato dos dois idosos. O irmão dele, Eder Gonçalves Rodrigues, que confessou participação no duplo homicídio, também foi preso.

Na tarde dessa terça-feira, Inês e Bruno se entregaram à polícia de Peixoto de Azevedo.

por A Gazeta do Acre

