Na última quinta-feira, 02, a Diretoria de Saúde deu início à programação comemorativa dos 108 anos da Polícia Militar do Acre (PMAC) com o projeto “Ação de Saúde”, que tem o objetivo de fornecer serviços preventivos aos policiais militares e servidores civis da instituição. Os atendimentos iniciaram no Quartel do Comando Geral (QCG) e se estenderão também aos batalhões da capital, nos dias 09, 16 e 23 de maio.

Entre os serviços oferecidos estão aferição de pressão, teste de glicose, nutrição, acompanhamento psicológico, orientação odontológica, assistência social e atendimento médico. Segundo o capitão José Augusto Fernandes, que coordena as ações, a atividade contribui para identificar profissionais com alguma alteração na saúde. “O trabalho tem como objetivo promover a saúde preventiva e detectar os policiais militares que estejam com algumas taxas clínicas fora do normal, para que possamos chamá-los a realizar acompanhamento específico na policlínica”, diz o oficial.

A senhora Maria Rocha chegou cedo ao local e ficou bastante satisfeita com o atendimento. “Esse trabalho é muito importante, pois todos nós aqui trabalhamos juntos. O atendimento é ótimo e sempre são bastante atenciosos com a gente.”, enfatizou a servidora civil, que há 35 anos exerce sua atividade na Polícia Militar.



Os familiares dos miliares que tenham interesse nos atendimentos também podem comparecer às demais unidades, onde as equipes da Policlínica estarão presentes ao longo do mês de maio.

Assessoria de Comunicação da PMAC

