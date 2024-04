Na tarde quente e ensolarada desta segunda-feira, 29, o governador Gladson Cameli esteve em Sena Madureira para celebrar a conclusão e consolidação de uma das mais importantes obras que foi capaz de transformar a mobilidade urbana e o desenvolvimento local: a Ponte Frei Paolino Baldassari.



A nova ponte, que interliga o Primeiro e o Segundo Distrito da cidade, foi inaugurada com entusiasmo pelo governador há pouco tempo, representando um marco histórico para Sena Madureira. Com seus 232 metros de extensão, a ponte proporciona um novo caminho seguro e moderno entre os distritos, substituindo as antigas catraias e garantindo o direito de ir e vir da população.

Bastante feliz pelo resultado da imponente obra, Cameli expressou sua satisfação e orgulho pela conclusão da ponte tão aguardada pela comunidade.

“Esta ponte é mais do que concreto e ferro, é o símbolo da união e do progresso de Sena Madureira. Estou emocionado por concretizar esse sonho antigo da comunidade, e reitero meu compromisso em continuar investindo no desenvolvimento do nosso estado. Juntos, somos mais fortes, e vamos seguir trabalhando para construir um Acre melhor para todos”, afirmou o governador.

A inauguração da Ponte Frei Paolino Baldassari representou para Sena Madureira não apenas um avanço na infraestrutura, mas também a realização de um antigo anseio da comunidade, que agora conta com uma via segura e moderna para interligar os dois distritos da cidade.

O investimento para essa obra histórica foi de R$ 36 milhões, provenientes de recursos próprios do Estado, em que R$ 20 milhões foram destinados pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran/AC) para esse investimento.

Reforma do hospital é prioridade

Após a visita à ponte, o governador visitou as obras ainda em andamento do Hospital João Câncio Fernandes, um investimento de cerca de R$ 12 milhões, que promete tornar a unidade uma referência para a Regional do Purus. Cameli reafirmou seu compromisso com a conclusão das obras do hospital, ressaltando o empenho da bancada federal e do Ministério da Saúde para garantir uma estrutura de qualidade para a população de Sena Madureira.

“Estamos comprometidos em oferecer à população de Sena Madureira um sistema de saúde de qualidade. As obras no Hospital João Câncio Fernandes representam um passo importante nessa direção. Apesar dos desafios e atrasos, estamos avançando para garantir uma estrutura moderna e eficiente, que atenda às necessidades da comunidade. Agradeço o empenho de todos os envolvidos e reitero nosso compromisso em concluir essa obra o mais breve possível, proporcionando um atendimento digno e acessível para todos”, reforçou o governador.

A unidade hospitalar se tornará uma referência para a Regional do Purus ao garantir à população e aos servidores uma estrutura de qualidade, que contará com centro cirúrgico, raio-x, setor administrativo, sala de estabilização de pacientes, consultórios médicos e um total de 50 leitos de enfermaria.

Samuel Bryan – Agência de Notícias do Acre

Foto: Neto Lucena/ Secom

