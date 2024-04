“Um adolescente residente no bairro da Pista, no município de Sena Madureira, foi atacado por um cachorro da raça pitbull no final da tarde de hoje. Segundo informações, o menino estava passando por uma residência quando o animal o atacou, mordendo suas pernas.

Com gritos, os moradores conseguiram abater o animal na tentativa de soltar a criança. O menino foi encaminhado ao pronto-socorro da cidade, onde receberá atendimento e passará por cirurgia na perna.”

Por Acreonline.net

