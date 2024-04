Durante o último final de semana, foi registrado mais um acidente no município de Brasileia, no interior do estado do Acre. Segundo informações repassadas por populares, o motorista de um caminhão tentou fazer uma manobra brusca em um local não permitido e colidiu fortemente com um motociclista que vinha logo atrás.

O motorista do caminhão não foi identificado, mas a vítima é conhecida pelo nome de Ilmo Torres dos Reis, de 50 anos, que conduzia a motocicleta. Ilmo ficou com várias feridas no corpo e foi socorrido e encaminhado ao pronto-socorro local para receber melhores cuidados.

Acreonline.net.

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram