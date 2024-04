O pequeno B.S.C., de 1 ano e 5 meses, morreu vítima de afogamento na noite deste domingo, 28, em uma residência situada na Rua Maracujá, no bairro Mocinha Magalhães, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, os pais estavam no parque brincando com os filhos e, quando retornaram para casa, a mãe foi dar banho em um dos filhos. Ao sair do banheiro à procura do outro filho, encontrou-o boiando na piscina. A mãe chamou rapidamente o marido, que pulou na água e retirou a criança, que já estava desacordada.

Os pais ainda tentaram uma massagem cardíaca, porém o menino não respondeu. B.S.C. foi colocado dentro de uma caminhonete e levado ao Pronto-Socorro de Rio Branco.

A criança deu entrada na emergência pediátrica, e o médico plantonista iniciou o procedimento de massagem cardíaca na tentativa de reanimar o menino, mas ele não resistiu e morreu.

A Polícia Militar foi acionada e compareceu ao Pronto-Socorro para os devidos procedimentos.

O corpo do menino foi removido do hospital e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

Agentes de Polícia Civil da Equipe Pronto (EPE) já iniciaram as investigações e o caso ficará à disposição da delegacia especializada.

Por Davi Sahid-ac24horas

