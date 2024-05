A Polícia Militar do município de Tarauacá montou uma barreira no final da tarde da última quarta feira na BR 364 e avistou um rapaz pilotando uma motocicleta com um volume considerável na garupa. Ao perceber a presença dos policiais, o condutor abandonou a moto às margens da estrada e fugiu para o matagal.

Após inspecionarem o veículo, os policiais descobriram que o volume na garupa era droga, encontrando três quilos de maconha destinados ao município de Cruzeiro do Sul.

As buscas pelo suspeito continuam em andamento.”

Por Acreonline.net

