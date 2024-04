A Polícia Militar, por meio do 8º BPM, durante uma operação com a finalidade de reprimir a comercialização de entorpecentes, apreendeu no final da tarde de hoje, 28, drogas variadas no bairro Bom Sucesso, em Sena Madureira.

Após ser concluído um trabalho integrado de inteligência entre a Polícia Militar e Polícia Civil de Sena Madureira, os agentes de segurança pública iniciaram as diligências no bairro supramencionado. Após buscas em uma área de mata, os policiais localizaram 3,150 (três quilos e cento e cinquenta gramas) de maconha e 415 (quatrocentos e quinze gramas) de oxidado de cocaína. Destaca-se a importância do trabalho integrado entre as forças de segurança pública no combate ao tráfico de drogas no município.

As substâncias ilícitas foram entregues à delegacia de Polícia Civil do município. Apesar dos levantamentos de informações e da realização de buscas, nenhum suspeito foi detido ainda. Os trabalhos de investigação seguem sendo feitos pela Polícia Civil.

Assessoria do 8º BPM.

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram