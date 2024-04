Um crime brutal deixou em choque a comunidade de Kota após um ataque que ocorreu durante um evento musical devocional realizado em comemoração ao Hanuman Jayanti na última terça-feira. Um jovem, identificado como Tejamal Gurjar, invadiu o evento munido de um machado e atacou violentamente Banwari Lal Meena, um dos participantes, causando ferimentos graves.

O ataque foi tão brutal que o machado atingiu a cabeça de Banwari, causando um corte profundo de cerca de 15 centímetros de comprimento e 1,5 polegada de profundidade, expondo parte do seu cérebro. Um fragmento do cérebro inclusive ficou preso ao machado. A vítima foi levada às pressas para o hospital, onde permanece em coma até o momento. Os médicos temem que suas chances de sobrevivência sejam baixas.

Um vídeo do ataque terrível se tornou viral nas redes sociais, gerando grande comoção e revolta na comunidade. A polícia local já iniciou as investigações para capturar o agressor, que fugiu do local após o crime. Banwari está recebendo todo o atendimento médico necessário no hospital de Kota.

Vingança Segundo apuração policial, o ataque pode ter sido motivado por um sentimento de profundo ressentimento que Tejamal nutria contra Banwari Lal. O irmão da vítima, Ranjit Meena, revelou que, cerca de três ou quatro meses antes do ataque, Tejamal, sua esposa e alguns familiares estavam viajando para um templo em um trator com reboque de Banwari Lal.

O veículo acabou capotando, resultando na morte da esposa deo suspeito. Desde então, ele culpava Banwari Lal pelo acidente, acusando-o de ter causado a morte de sua esposa de forma intencional. A polícia já registrou um caso contra Tejamal Gurjar por tentativa de homicídio e está intensificando as buscas para capturá-lo.

Por Carol Dias-cm7

