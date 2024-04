O programa Bolsa Família, crucial no auxílio a famílias em situação de vulnerabilidade social, terá seus pagamentos de abril de 2024 realizados entre os dias 17 e 30, conforme informou o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS).

A estrutura do programa permite que os benefícios sejam distribuídos de forma organizada, atendendo a milhões de famílias brasileiras que dependem desse suporte financeiro para melhorar sua qualidade de vida.

Entender o processo de pagamento e os critérios de elegibilidade é essencial para os beneficiários e interessados.

Por isso, destacamos que a data específica do recebimento do benefício varia de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) do cartão do Bolsa Família, uma medida que visa organizar e facilitar a logística de pagamento para todos os envolvidos.

Quem tem direito ao Bolsa Família?

O Bolsa Família é direcionado àquelas famílias que se encontram em situação de pobreza ou extrema pobreza.

Para serem elegíveis ao recebimento, os interessados devem ter uma renda mensal por pessoa de no máximo R$ 218 e manter suas informações familiares atualizadas no Cadastro Único, uma plataforma que reúne dados de quem precisa de apoio governamental.

Como receber o Bolsa Família sem o cartão?

Uma dúvida comum entre os beneficiários é como proceder para sacar o benefício sem o cartão do Bolsa Família.

Para esses casos, o governo oferece uma solução simples: basta que o responsável familiar se dirija a uma agência lotérica portando um documento oficial com foto.

Essa medida assegura que, mesmo sem o cartão, as famílias não fiquem sem acesso ao seu benefício.

Calendário de Pagamento do Bolsa Família em Abril de 2024

Confira a seguir as datas detalhadas para cada final de NIS, permitindo que os beneficiários se organizem para o saque:

Final do NIS: 1 – 17 de abril

Final do NIS: 2 – 18 de abril

Final do NIS: 3 – 19 de abril

Final do NIS: 4 – 22 de abril

Final do NIS: 5 – 23 de abril

Final do NIS: 6 – 24 de abril

Final do NIS: 7 – 25 de abril

Final do NIS: 8 – 26 de abril

Final do NIS: 9 – 29 de abril

Final do NIS: 0 – 30 de abril

Com esta agenda, o Bolsa Família segue seu compromisso de prestar assistência à população que mais necessita, garantindo transparência e organização na distribuição dos recursos.

Mantenha-se informado e prepare-se adequadamente para as datas de saque, garantindo assim o aproveitamento completo do benefício oferecido.

