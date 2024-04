Segundo informações repassadas por populares, três jovens resolveram tomar banho em um açude, localizado em uma área de mata fechada, no final da tarde do último domingo, 14, na travessa Pantanal, no Polo Benfica, zona rural de Rio Branco.

Contudo, os adolescentes não tinham conhecimento de que o local era perigoso. Sem saber nadar direito, os jovens entraram na água, porém, um adolescente identificado como José Carlos da Silva Pinto, de apenas 15 anos, começou a se debater na água, os outros dois amigos sem saber o que fazer correram em busca de ajuda, e, ao retornarem, cerca de 15 minutos após, conseguiram retirar José de dentro da água, e arrastá-lo para as margens do açude.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e juntamente com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram ao local, mas só puderam constatar o óbito.

O local foi isolado para os trabalhos periciais e o corpo de José Carlos foi encaminhado para o IML da capital, onde passará por todos os procedimentos cadavéricos e posteriormente será liberado para ser velado pela família.

