No município de Sena Madureira, localizado a 144 quilômetros da capital Rio Branco, surgiu mais um talento no campo do automobilismo. Ele é conhecido pelo apelido carinhoso de “Negão” e, com toda sua inteligência, decidiu construir seu próprio veículo e testá-lo na maior ladeira da cidade.

Por Acreonline.net

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram