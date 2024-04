Na última sexta-feira, 12,a polícia militar prendeu seis pessoas acusadas de invadir a Autoescola Débora, localizada na Via Chico Mendes, no segundo distrito de Rio Branco.

Segundo as informações, os acusados chegaram em um veículo Polo, todos armados com pistolas, e roubaram pertences dos alunos e funcionários, incluindo celulares, cartões de crédito, carteiras e outros itens. Após o crime, eles fugiram do local.

A polícia foi acionada e conseguiu prender três dos acusados em uma residência na Travessa Guanabara, no bairro João Eduardo I. Também foram encontrados dois homens e um menor dentro da casa. Durante a busca realizada pelos militares no local, foram encontradas armas de fogo, facas, facão e os pertences das vítimas. Todos foram encaminhados para a delegacia para responderem pelo crime de acordo com a lei.

Por Acreonline.net

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram