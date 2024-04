Em meio às diversas ações de apoio a famílias em vulnerabilidade social no Brasil, como o Bolsa Família, surge uma iniciativa particularmente significativa em abril de 2024: a distribuição de cestas básicas, um esforço concentrado que busca aliviar as dificuldades enfrentadas por muitos brasileiros.

Este benefício, que muitos associam ao conhecido Programa Bolsa Família devido ao seu público-alvo compartilhado, na verdade origina-se de uma esfera distinta da gestão pública.

Embora a distribuição de cestas básicas em abril esteja primordialmente direcionada a famílias em situação de vulnerabilidade — muitas das quais são também beneficiárias do Bolsa Família — é crucial esclarecer que este tipo de benefício não emana do programa federal, mas sim das iniciativas municipais ou estaduais.

Enquanto o Bolsa Família, uma bandeira do governo federal, visa combater a pobreza e promover a segurança alimentar por meio de transferências de renda, a oferta de cestas básicas se enquadra em um esforço adicional de assistência, administrado localmente por prefeituras e governos estaduais.

Quem terá direito à Cesta Básica do Bolsa Família em abril?

Nem todas as prefeituras do país dispõem de recursos suficientes para a implementação dessa distribuição de cestas básicas. A disponibilidade do benefício varia significativamente de um município para outro, refletindo as capacidades financeiras e as necessidades locais.

Como resultado, embora muitas famílias beneficiárias do Bolsa Família possam ser elegíveis, a cobertura dessa assistência alimentar adicional não é universal, ou seja, nem todos recebem as cestas básicas, somente aqueles que moram em municípios que fazem a distribuição deste tipo de benefício.

Para as famílias interessadas em receber a cesta básica, o processo de inscrição geralmente começa no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo. No CRAS, é possível obter informações detalhadas sobre a disponibilidade desse benefício em sua área, os critérios de elegibilidade específicos e o processo de inscrição.

A assistência pode variar de cestas de alimentos físicas a créditos financeiros ou cartões de compras, com valores aproximados de R$300, embora este valor possa oscilar entre R$100 e R$400 dependendo da localidade.

As cestas básicas destinadas às famílias carentes podem ser constituídas de um conjunto de itens alimentícios essenciais ou, em alguns casos, de um valor financeiro destinado à compra desses itens.

A abordagem adotada depende da estrutura e da decisão de cada prefeitura, visando sempre atender às necessidades nutricionais básicas das famílias assistidas.

Calendário de Pagamentos de Abril do Bolsa Família

Apesar da distribuição de cestas básicas ser uma iniciativa separada, os pagamentos do Bolsa Família continuam a seguir seu cronograma regular, oferecendo uma camada adicional de suporte financeiro às famílias em vulnerabilidade. Para abril de 2024, o calendário do Bolsa Família é o seguinte:

17 de abril: final 1 do NIS

18 de abril: final 2 do NIS

19 de abril: final 3 do NIS

20 de abril: NIS final 4 (disponibilizado no sábado, dia 22)

23 de abril: 5 finais do NIS

24 de abril: 6 finais do NIS

25 de abril: 7 finais do NIS

26 de abril: 8 finais do NIS

27 de abril: NIS final 9 (disponibilizado no sábado, dia 29)

30 de abril: final 0 do NIS

Esse cronograma assegura que, independentemente da disponibilidade das cestas básicas, as famílias em situação de vulnerabilidade continuarão a receber apoio financeiro por meio do Bolsa Família, reafirmando o compromisso do governo em fornecer uma rede de segurança para os mais necessitados.

