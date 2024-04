O jogador Daniel Alves, conquistou uma bela vitória na Justiça espanhola. Enquanto era acusado de estupro e estava preso, venceu uma antiga causa com valor milionário. Hoje ele está em liberdade e precisa se apresentar regularmente às autoridades competentes.

O embate teve veredito emitido pelo Tribunal Administrativo de Madri (TEAC), que foi contestado por Daniel Alves. Como resultado, o jogador receberá da administração fiscal espanhola, a quantia de 3,2 milhões em euros, equivalente a cerca de R$ 17 milhões.

Entenda o caso

As acusações de fraude fiscal remontam a 2014, quando Daniel Alves passou a ser investigado por supostas irregularidades na transferência de seus rendimentos de direito de imagem, o que resultaria em uma menor tributação. Em 2008, ano em que assinou com o Barcelona, o lateral-direito transferiu os direitos para a empresa Cedro Sports por 1,6 milhão de euros.

As acusações da fraudes fiscal são de 2014, quando Daniel Alves foi investigado por supostas irregularidades na transferência de seus rendimentos por direito de imagem, resultando em menor tributação.

Em 2008, quando assinou com o Barcelona, o lateral-direito transferiu os direitos para a empresa Cedro Sports por 1,6 milhões de euros. Na época, a empresa era propriedade do próprio jogador, e da sua então esposa e agente, Dinorah Santana da Silva. Parte do salário do jogador pago pelo clube, era direcionado através da empresa.

Autoridades espanholas

As autoridades fiscais espanholas argumentaram que os lucros obtidos pelo atleta com os direitos de imagem deveriam ser considerados ganhos de capital, sujeitos a uma tributação mais alta, de acordo com a legislação fiscal vigente.

A defesa de Daniel Alves, no entanto, sustentou que as declarações feitas às autoridades espanholas estavam corretas e que não havia infração relacionada aos direitos de imagem nas temporadas 2009/10 e 2010/11.

O êxito do jogador nos tribunais se deu ao demonstrar que seu salário estava em conformidade com a lei, sendo distribuído 85% através do contrato trabalhista e os restantes 15% pela empresa Cedro Sports.

Por: Por Nicole Cavalcante – Coluna financeira

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram