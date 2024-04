As passagens para os voos da Azul Linhas Aéreas nas rotas Rio Branco/Porto Velho e Rio Branco/Belo Horizonte começam a ser vendidas nesta quinta-feira (11). O anúncio do retorno da empresa de aviação com voos diurnos para o Acre foi feito pelo ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa, durante o encontro “Uma saída pacífica para o Brasil”, no auditório da Uninorte, em Rio Branco, nesta terça-feira (9).

Na oportunidade, o ministro destacou as reformas dos aeroportos de Rio Branco e Cruzeiro do Sul e investimentos na hidrovia do Madeira.

“Nós temos dois aeroportos com obras em andamento, que é o aeroporto aqui da cidade e o aeroporto do Cruzeiro do Sul, investimentos de mais de 160 milhões de reais, que as obras estarão prontas até outubro, para a gente poder estruturar o aeroporto aqui da cidade, e paralelamente a gente poder receber mais voos, como a gente está anunciando hoje o voo da Azul, que é aqui de Rio Branco, Porto Velho, Porto Velho, Belo Horizonte. Então isso é fundamental para o desenvolvimento, a gente quer continuar ao lado do Governo do Estado ampliando a malha aérea para que a gente possa trazer mais turistas, não só o turista de lazer, mas o turismo de negócio, porque isso é fundamental para a economia. Além disso, nós assumimos o compromisso com o governador para a hidrovia do Madeira, que são investimentos anuais de 50 milhões de reais. A hidrovia, como vocês sabem, é fundamental para o escoamento da produção aqui do Estado e o que nós queremos é estruturar a infraestrutura cada vez mais alavancar a economia desse Estado que está no coração de todo o povo brasileiro.”

Luciano Tavares – Notícias da Hora

