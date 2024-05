O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), vem a público esclarecer sobre o incidente no Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into), na noite desta terça-feira, 30, onde um indivíduo tentou acessar uma área restrita da Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Os profissionais médicos prontamente agiram conforme os protocolos estabelecidos, impedindo o acesso do indivíduo e encaminhando-o para fora da área restrita, onde foi contido pelos seguranças da instituição.

Por questões de segurança, a Polícia Civil foi acionada para garantir a integridade dos pacientes, funcionários e das instalações do hospital. Ressaltamos que todas as medidas foram tomadas, seguindo os procedimentos padrões e visando o bem-estar e a segurança de todos os envolvidos.

Reiteramos o compromisso do governo do Acre com a qualidade do atendimento e a segurança de seus pacientes e colaboradores.

Pedro Pascoal Duarte Pinheiro Zambon

Secretário de Estado de Saúde

Por Agência de Notícia do Acre

