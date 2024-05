O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está nesta quarta-feira, 1º de Maio, onde participa do ato unificado das centrais sindicais pelas celebrações do Dia do Trabalho. No Brasil, a transformação desta data de luta dos trabalhadores em feriado nacional completa 100 anos. O roteiro do presidente presidente inclui também encontro com o presidente do Corinthians, visita ao gramado da Neo Química Arena e alguns toques na bola em direção gol.

Pelo sexto ano consecutivo, as centrais CUT, Força Sindical, UGT, CTB, NCST, CSB Intersindical Central da Classe Trabalhadora e Pública fazem, de forma unificada, o ato político do 1º de Maio. Este ano, o evento será no estacionamento oeste da Neo Química Arena, estádio do Corinthians, na zona leste da capital paulista.

No ato, Lula deve falar no início da tarde e lembrar alguns gols marcados por sua gestão nos últimos 15 meses. Entre eles, o crescimento recorde da massa salarial e da renda do trabalho no período, que marcou criação de 2,2 milhões de postos com carteira assinada. O chefe de governo sancionará a lei que altera a tabela progressiva mensal do Imposto de Renda, de modo que salários até o valor de dois mínimos fiquem isento. Assinará também o Decreto de Promulgação da Convenção e Recomendação sobre o Trabalho Decente para as Trabalhadoras e os Trabalhadores Domésticos.

Antes do presidente, devem falar durante o ato político – previsto para começar por volta de 12h30, o deputado federal Guilherme Boulos (Psol-SP), os presidentes da Força Sindical, Miguel Torres, e da Centra Única dos Trabalhadores, Sérgio Nobre, e o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho.

Em pronunciamento ontem em rede nacional, o ministro Marinho afirmou que o governo está no rumo certo na construção de “um Brasil melhor para todo o povo brasileiro”, e ponderou que o 1º de Maio é e sempre será um dia de luta. “Os desafios são muitos, mas com muito trabalho conquistamos avanços importantes”, observou Luiz Marinho. “Por isso, no Brasil, este 1º de Maio é também um dia de festa. Dia de comemorar a geração recorde de empregos com carteira assinada. Nos primeiros 3 meses deste ano geramos 720 mil empregos, 34% a mais do que no mesmo período do ano passado.”

O ministro destacou a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até dois salários mínimos e o compromisso de chegar em 2026 com isenção para quem ganha até R$ 5 mil. Lembrou ainda a proposta que encaminhamos ao Congresso, com garantia de direitos trabalhistas e previdenciários para os motoristas de aplicativos, sem que eles precisem renunciar à sua autonomia. E celebrou o lançamento do programa Acredita, o maior programa de crédito da nossa história.

“É crédito imobiliário para a classe média que sonha com a casa própria. Crédito para microempreendedores individuais, micro e pequenas empresas, e condições altamente favoráveis para a renegociação de dívidas. Crédito para quem está inscrito no CadÚnico e deseja começar um pequeno negócio, por menor que seja. Crédito para quem mais precisa, porque nosso governo tem fé no Brasil e no povo trabalhador brasileiro”, ressaltou Marinho.

Após o ato político, a celebração do Dia do Trabalho segue com o Festival Cultura e Direitos. O evento terá apresentações de artistas populares como Paula Lima, Quesito Melodia, Afonsinho BV, Pagode dos Meninos, Trio da Lua- Na trilha do Xaxado, Taty Dantas, Dexter, Roger Deff, Bateria Show da Gaviões da Fiel, Afro-X, Arnaldo Tiffu, Almirzinho, Arlindinho, Ivo Meirelles, Doce Encontro, e Sérgio Loroza e Pameloza (apresentadores).

Paulo Donizetti de Souza | Agência Gov

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram