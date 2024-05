O prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim (Podemos) realizou nesta terça-feira, 30, a entrega de maquinários que serão utilizados nas obras de infraestrutura no município durante o verão. O evento ocorreu na antiga pista de pousos, onde os maquinários foram expostos ao público.

Com investimento em torno de R$ 20 milhões através de emendas parlamentares da deputada federal Meire Serafim (UB/AC), do Senador da República Sérgio Petecão (PSD/AC) e do ex-deputado federal Flaviano Melo, foram entregues para Sena Madureira 16 maquinários pesados no total de 20 que chegará no mês de maio, como retroescavadeiras, pá carregadeiras, motoniveladoras, tratores de esteiras, tratores agrícolas e escavadeiras hidráulicas.

Para o prefeito Mazinho Serafim, o momento é de grande conquista. “Hoje é um dia de felicidade para todos nós em poder estar recebendo essas máquinas novas fruto de muitas idas a Brasília, buscando o apoio dos nossos deputados federais e senadores para trazer investimentos para a nossa cidade, resultando em melhoria de vida para a nossa população. Com muito empenho e dedicação de toda a nossa gestão, iremos iniciar agora em maio, os trabalhos na zona urbana e zona rural, conforme os dias de verão forem chegando. Além dos maquinários temos recursos federais da deputada Meire para as obras em diversas ruas e bairros do município”, disse Mazinho.

Durante a solenidade, Mazinho anunciou o pacote de obras para 2024 que incluem os serviços de pavimentação e drenagem nas mais diversas ruas do município, os serviços do programa de abertura e reabertura de ramais, obras de construção do Parque Mamédio Bittar, além de outras que estão com projetos previstos para esse ano.

INCENTIVO AO PLANTIO DE CAFÉ

Durante o evento, o prefeito fez a entrega de 10 mil mudas de café do total de 100.000 que serão entregues aos produtores rurais, através da Secretaria de Produção e Desenvolvimento Rural. “Esse é mais um investimento através de emenda parlamentar da nossa deputada Meire Serafim, incentivando o homem do campo através da agricultura familiar. Gerando renda e crescimento na produção”, completou Serafim.

Estiveram presentes a primeira dama e deputada federal Meire Serafim, o secretário de finanças Dr. Getulião Saraiva, os vereadores Inoveide Bernardino, Alípio Gomes, Sidnei Araújo, Tom Cabeleireiro, Dos Anjos, o deputado estadual Gilberto Lira, secretários, representantes da Caixa Econômica Federal, INCRA e demais.

Por Assessoria

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram