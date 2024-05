Três pessoas ficaram feridas em um incêndio na churrascaria Mega Espetão, localizada na Rua Dr. Ricardo Quitete, 77, no bairro Jóquei Clube, em Campos dos Goytacazes, na noite da última segunda-feira.

Um vídeo mostra o momento do acidente de trabalho, quando um funcionário do restaurante manuseava um galão de álcool 70% para acender um fogareiro – equipamento utilizado para aquecer alimentos.

As chamas se alastraram rapidamente, provocando uma explosão, atingindo o próprio funcionário e outras duas pessoas que estavam por perto.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 22h15 e realizou o socorro das vítimas. Gabriel Tavares, de 20 anos, Cleiton Rodrigues, de 25, e Marcos Pereira, também de 25 anos, foram encaminhados para o Hospital Ferreira Machado, em Campos. Até a última atualização desta reportagem, o estado de saúde das vítimas não foi divulgado.

Confira o vídeo:

A vítima de 20 anos, que teve queimadura na região do pescoço, braço direito e esquerdo e no tórax, está em estado grave. Ele teve queimaduras de primeiro e segundo grau. Está entubado e sedado, em observação no Centro de Tratamento Intensivo (CTI).

Já a vítima de 25 anos, teve queimadura nos olhos, rosto e tórax. Está estável, em observação na Unidade Intermediária (UI) no pronto-socorro.

Outra vítima de 25 anos, vítima de queimadura no rosto e no tórax, está em estado grave, em observação na Unidade Intermediária (UI) no pronto-socorro.

Por Giovanna Casellato- 96.5 tupi fm

