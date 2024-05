Em visita ao 61º Batalhão de Infantaria de Selva (BIS), em Cruzeiro do Sul, nesta terça-feira, 30, o governador do Acre, Gladson Cameli, reforçou a parceira do Estado com a instituição.

Cameli destacou ao comandante do Comando de Fronteira do Juruá do 61º Batalhão de Infantaria de Selva (BIS), coronel Gustavo Mathias, a rica colaboração das Forças Armadas no processo de construção e desenvolvimento do Vale do Juruá. “Vocês ajudaram a construir a nossa história”, ratificou o governante.



Cameli declarou ao comandante Mathias que a estrutura do governo acreano está à disposição da instituição, para reforçar o trabalho de guarnição das fronteiras do território acreano e da soberania nacional, bem como na atuação da formação profissional, cultural e intelectual de milhares de jovens da região.

“Sua visita é de extrema importância, pois demonstra o respeito de sua gestão às Forças Armadas e testifica o fortalecimento das ações conjuntas em prol dos acreanos, que são um povo acolhedor, batalhador e motivado pelo sonho de prosperidade”, disse o coronel Mathias.



Oficialmente formado em 1822, o Exército Brasileiro (EB) é uma das organizações que constituem as Forças Armadas do Brasil, sendo o responsável por garantir a defesa da ordem e do território nacional, além de prestar serviços à população.

Atualmente, o Exército está sob responsabilidade do Ministério da Defesa, assim como a Marinha e a Aeronáutica.

Por Eliel Mesquita- Agência de Notícias do Acre

Fotos: Marcos Santos/Secom

