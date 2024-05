O mês de maio inicia nesta quarta-feira (1) e com ele é esperada a primeira friagem de 2024. É o que aponta o pesquisador Davi Friale, na previsão divulgada em seu site, “O Tempo Aqui”.

De acordo com a previsão, a primeira onda de frio polar deve chegar ao estado na segunda quinzena de maio. Com a ocorrência de chuvas que podem ser acompanhadas de temporais.

“É neste mês que ocorre, normalmente, a primeira friagem, fenômeno característico do inverno no sul e no oeste da Amazônia Ocidental. As chuvas, neste mês, podem vir com ventanias, quando da incursão de massas polares, e provocar temporais. A temperatura pode cair brusca e acentuadamente”, diz a previsão.

Segundo Friale, o estado deve ter a incursão de pelo menos uma onda de frio neste mês.

“Pelo menos uma onda de frio polar deverá entrar no Acre, neste mês de maio, caracterizando friagem típica de média ou fraca intensidade, mas não está descartada uma eventual forte queda da temperatura, principalmente na segunda quinzena do mês”, ressaltou.

O pesquisador alertou, também, para a redução das chuvas, em razão da incursão das massas de ar frio, de origem polar, que deixam o tempo seco.

Suene Almeida, ContilNet

