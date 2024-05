Os trabalhadores do Vale do Juruá receberam uma marcante homenagem nesta terça-feira, 30, em Cruzeiro do Sul. Promovida pelo governo do Acre, prefeitura e Associação Comercial e Empresarial local (Acecs), a festividade do Dia do Trabalhador, tradicionalmente celebrada em 1º de maio, reuniu no Gamelão da Praça Orleir Cameli cerca 40 mil pessoas, que prestigiaram um ato de reconhecimento à dedicação de homens e mulheres, que usam a força do trabalho para transformar o Acre num lugar mais digno para se viver.

Prestigiaram o evento o governador Gladson Cameli, o prefeito Zequinha Lima, deputados, secretários de Estado e autoridades da região.

Cameli externou a emoção de ver sua terra natal viver o que classificou como um dia histórico. “Neste momento tão importante para o Juruá, quero agradecer a cada um aqui presente, em especial aos nossos queridos trabalhadores, que são as peças fundamentais para fazer a economia se movimentar, gerando riqueza ao país. Também externo meus sinceros agradecimentos à Prefeitura de Cruzeiro do Sul, em nome do prefeito Zequinha Lima, e a Acecs pela festa, que será inesquecível. Que momento mágico o Vale Juruá vive hoje”, ratificou o governador.



“É a prova da união de esforços entre o Estado e a gestão municipal, para realizar importantes eventos, e quem ganha é o povo. Parabenizo à equipe da prefeitura, pelo trabalho intenso, e aos parceiros, que foram fundamentais para a execução desta festa memorável”, destacou Zequinha Lima.

O ponto alto da homenagem

A organização preparou uma programação especial, que agitou o público com muita diversão e entretenimento durante exatas sete horas. Além de abrir espaço para músicos e dançarinos da região, o evento contou com a apresentação de Nadson o Ferinha, artista de renome nacional, que encantou os presentes com músicas do estilo arrocha. “”Cheguei e fui muito bem acolhido. Gratidão a Deus e ao povo receptivo do Juruá pelo carinho”, proferiu o artista.



As palavras do técnico em radiologia, João Paulo Muniz, de 40 anos, traduzem a alegria e satisfação com a realização de festa, que ficará arquivada em sua memória afetiva por muitos anos.



O trabalhador, que é natural da capital Rio Branco, chegou cedo à Praça Orleir Cameli, acompanhado de outras três pessoas de família. Ele se disse honrado com a organização e a estrutura apresentadas pelo evento.

“É uma satisfação enorme estar prestigiando esse momento que valoriza a mim e outras milhares de pessoas do nosso estado. Nós somos a classe que movimenta este país. Espero que eventos com essa mesma grandeza aconteçam nos

Por Eliel Mesquita- Agencia de Notícias do Acre

Foto: Marcos Santos/Secom

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram