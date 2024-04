Nesta sexta-feira (5), o estado do Acre enfrentará um aumento na instabilidade devido à convergência de umidade, especialmente no leste. O Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam) prevê céu nublado a encoberto e chuvas significativas ao longo do dia nessa região.

No oeste, a previsão é de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas, principalmente no fim da tarde.

Confira a previsão completa por região:

Alto Acre: Em Assis Brasil, Brasiléia, Epitaciolândia e Xapuri, as temperaturas variam entre 23°C (mínima) e 31ºC (máxima).

Baixo Acre: Acrelândia, Bujari, Capixaba, Plácido de Castro, Porto Acre, Senador Guiomard e Rio Branco registram temperaturas entre 24°C (mínima) e 30ºC (máxima).

Vale do Juruá: Em Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Rodrigues Alves, os termômetros marcam de 23ºC a 32°C.

Vale do Purus: Manoel Urbano, Santa Rosa do Purus e Sena Madureira apresentam temperaturas entre 24ºC (mínima) e 29ºC (máxima).

Vale do Tarauacá/Envira: Feijó, Jordão e Tarauacá têm variação de temperatura entre 23°C (mínima) e 32°C (máxima).

Essas condições meteorológicas requerem atenção especial dos moradores e autoridades locais devido ao potencial de chuvas intensas e trovoadas.

